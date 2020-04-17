Власти Житомира отказались полностью закрывать город из-за коронавируса

В то время, как по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался полностью закрывать город на 10 дней по предложению рекомендации главного санитарного врача области.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В этом постановлении предлагается следующее: фактически на 10 дней (с 17 по 27 апреля) закрыть город полностью", - сказал он.

Мэр отметил, что постановлением, подписанным главным санитарным врачом Житомирской области, предлагается запретить движение не только коммунального, но и личного транспорта.

Также предлагается закрыть все предприятия Житомира, в том числе торговые сети, магазины, производства.

Сухомлин подчеркнул, что не знает, как можно обеспечить продуктами питания на 10 дней все 270 тыс. жителей Житомира.

Он отметил, что не видит возможности введения таких мер на территории Житомира.

"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной общины вводить такие жесткие мероприятия", - сказал он.

По его мнению, предлагаемые главным санврачом мероприятия являются даже более жесткими, чем чрезвычайное положение.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 501 до 4 662, количество умерших от заболевания - на 9 человек до 125 по сравнению с предыдущими сутками. В Житомирской области зафиксировано 177 случаев.

Киевской областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила посещение кладбищ с пятницы, 17 апреля.

Те временем, на мэра Запорожья завели уголовное дело за нарушение правил карантина и вручили повестку