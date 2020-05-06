Кернес планує запустити метро в Харкові з 12 травня

В той час, як в Україні продовжили карантин до 22 травня і ввели ослаблення з 1 травня, влада Харкова хоче 12 травня відновити роботу метро. Про це розповів міський голова міста Геннадій Кернес виданню "Страна".

"12 травня ми хочемо запускати метро в Харкові. Ні в одній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. У Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавіруса. Але це не так, тому що в підземці працюють потужні витяжки", - сказав Кернес.

За його словами, в Харкові готові пускати в вагони лімітоване кількість людей, щоб не було товкучки. До того ж, це зручний вид транспорту і найдоступніший.

"Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду",- додав мер Харкова.

Також мер Харкова поскаржився, що не може додзвонитися прем'єр-міністру Денису Шмыгалю.

"Уряд діє нерозумно по відношенню до критичної інфраструктури міст. Ми хочемо донести це до прем'єр-міністра, але я не можу йому додзвонитися. Вже тиждень. Трубку не бере", - заяаил він.

Геннадій Кернес зазначив, що метрополітен є лише в трьох містах України, включаючи Київ. Перевозить 2 млн осіб. Якщо Кабмін не дозволить запустити метро зараз і не компенсує нам збитки від замороженого метрополітену, то треба, щоб люди знали, хто в цьому винен.

"Це великий інфраструктурний об'єкт, який не можна зупиняти, потяги повинні їздити, інакше вони простоюють і іржавіють", - додав Кернес в кінці.

Як повідомляли Українські Новини, харківське метро закрито з 17 березня.

Також у Харкові зафіксували вже 403 випадки зараження коронавірусом.