Дружина Зеленського запросила українців поговорити про безбар'єрність

Після того, як Кабмін виділив одноразову допомогу військовим, які отримали інвалідність, дружина президента України Олена Зеленська збирається поговорити з українцями про те, з якими бар'єрами вони найчастіше стикаються і організувала для цього опитування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар'єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті — як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. Для більшості з нас це — не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар'єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар'єрами, які зараз відчули всі", — йдеться в повідомленні.

Ініційований першої леді проект спробує з'ясувати, з якими саме бар'єрами найчастіше стикаються українці. Для цього на сайті bf.gov.ua розпочато опитування, яке триватиме місяць.

Українцям пропонується відповісти на питання про фізичні і психологічні бар'єри і про бар'єри, які пов'язані з культурою і віком.

У повідомленні говориться, що відповіді на них допоможуть визначити, як усунути ці бар'єри.

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Як повідомляли Українські Новини, дружина Президента Олена Зеленська взяла участь у підготовці онлайн-уроку з української мови для учнів п'ятих класів в рамках проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

До цього дружина Президента Володимира Зеленського Олена заявляла, що має намір просувати проекти з покращення системи шкільного харчування.