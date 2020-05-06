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06 травня 2020, середа, 18:36 5
Бізнес 2020-05-06T19:00:02+03:00
Українські Новини
Сервіс Glovo "доїхав" до Борисполя і Броварів Київської області

Сервіс Glovo "доїхав" до Борисполя і Броварів Київської області

Кира Молчанова
Київська область, Бориспіль, Glovo
Glovo. Фото: Ігор Соловей/Facebook
Glovo. Фото: Ігор Соловей/Facebook

Після того, як Міжнародна компанія Über прийняла рішення про припинення діяльності сервісу доставки їжі UberEats в Україні, сервіс Glovo почав роботу в Борисполі та Броварах Київської області.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Сервіс швидкої кур'єрської доставки Glovo продовжує розширювати зону покриття в Київській області. З сьогоднішнього дня скористатися послугами сервісу Glovo можуть жителі Борисполя і Броварів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що зона дії сервісу в Борисполі повністю покрила основні мікрорайони міста - Шевченківський, Центральний і Зоряний і вийшла за межі міста.

При цьому в Броварах в зону покриття Glovo увійшла вся територія міста від меж Києва до залізниці, а також частково мікрорайон Торгмаш.

Як повідомляли Українські Новини, сервіс доставки товарів Glovo не обмежив роботу на період карантину, через що попит на доставку виріс, і багато закладів, в тому числі і "Макдональдс", стали обслуговувати тільки онлайн-замовлення.

В рамках карантину уряд вирішив закрити заклади харчування, розваг і послуг і заборонити роботу метрополітену з 17 березня.

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