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06 травня 2020, середа, 18:12 9 Карта
Медицина 2020-05-06T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні у 881 дитини зафіксували коронавірус. Дані по областях

В Україні у 881 дитини зафіксували коронавірус. Дані по областях

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у дітей, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус у дітей. Фото: freepik
Коронавірус у дітей. Фото: freepik

В Україні станом на 9:00 6 травня 13 184 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. 881 з них - діти. Найбільше дітей з підтвердженим діагнозом у віковій групі 10-14 років - 211.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я України.

Так, повідомляється, що всього в Україні 881 дитина з підтвердженим діагнозом COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали.

Троє дітей з підтвердженим діагнозом мають діабет. Одна дитина - захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити. У п'яти - серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легенів. У семи - хронічні неврологічні або нейром'язові захворювання.

"Десять дітей знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина - на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності)", - додали в ЦОЗ.

Найбільше дітей з підтвердженим COVID-19:

Чернівецькій області - 177. З них одужали 29;

Києві - 102. З них одужали 2,

Київської області - 86. З них одужали 5,

Рівненської області - 55. З них одужали 2,

Тернопільській області - 61. З них одужали 12.

Також у Центрі зазначили, що згідно з даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого розповсюдження інфекції.

У той же час, діти та молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників всіх вікових груп.

Бо діти і дорослі повинні дотримуватися однакові рекомендацій з карантину і самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або у разі симптомів хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення.

Крім того, у Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавіруса, а в Києво-Печерській лаврі новий спалах

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