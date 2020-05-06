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  • В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка
06 мая 2020, среда, 12:12 767 Инфографика
Общество 2020-05-06T12:16:10+03:00
Українські Новини
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка

В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса начало расти, в Киеве зафиксировали 68 случаев коронавируса за сутки. Об этом сегодня, 6 мая, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

Так, он сообщил, что за последние сутки количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 68 человек (за прошлые сутки 48), трое из них медики. Всего в Киеве 1651 подтвержденный случая заболевания коронавирусом.

Он отметил, что за последние сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет, девочка 4 лет, 45 мужчин от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет.

Из 68 новых случаев за последние сутки 17 в Киево-Печерской лавре.

Госпитализированы еще 24 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также за последние сутки выздоровели 8 человек, всего - 99. Скончались от коронавируса в столице 28 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев).

Также с 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях

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В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка
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