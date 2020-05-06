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06 травня 2020, середа, 15:59 8
Політика 2020-05-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звинуватив місцеву владу у затримці доплат медикам

Зеленський звинуватив місцеву владу у затримці доплат медикам

Ярина Вацяк
МОЗ, Володимир Зеленський, Коронавірус, зарплата лікарів, Доплата медикам
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив Президента Володимира Зеленського в тому, що кошти для доплат лікарям перераховані в регіони, у зв'язку з чим Зеленський вважає, що місцева влада має понести відповідальність за затримку відповідних виплат у той час, як МОЗ також звинуватив місцеву владу у невиплаті медикам 300% надбавки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками щоденного наради під головуванням Зеленського із запобігання поширення коронавірусу, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський підняв питання обіцяних доплат медикам, які не перераховані в областях. У відповідь Міністерство охорони здоров'я повідомило, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат до 300%", - сказано в ньому.

За словами Степанова, місцева влада розраховували доплати не виходячи з окладу, а з відпрацьованого часу, використовуючи не постанова Кабінету Міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року.

"Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не можуть впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто буде нести відповідальність", - сказав Зеленський.

Степанов запевнив, що вже до п'ятниці виплати мали бути здійснені, а МОЗ отримає звіт щодо кожного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією, мають отримати доплати за березень до 9 травня.

Раніше Кабмін визначив порядок доплат медикам, які борються з коронавірусом.

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