У Словаччині з сьогоднішнього дня відновлюють роботу магазини, ТРЦ та ресторани

Словаччина почала перші карантинні ослаблення в середині квітня. Тим часом, починаючи з сьогоднішнього дня, 6 травня, відновлюють повноцінну роботу магазини, готелі, храми і ресторани. Про це передає Aktuality.

"З середовища більша частина Словаччини повертається до стану, який був перед спалахом пандемії, однак продовжують діяти вимоги гігієни та соціального дистанціювання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє відомство, незважаючи на відкриття практично всіх ТРЦ і закладів, обмеження і правила перебування в соціумі все ще залишаються в силі. Так, у ресторанах необхідно дотримуватися вимог соціального дистанціювання і не сидіти більше ніж по двоє за столиком. У той же час, ця вимога не поширюється на сім'ї з дітьми. У готелях дозволяється поселення в номерах з ванною кімнатою, а харчування можливо тільки в номері.

У великих торгових центрах на даному етапі будуть відкриті тільки продуктові супермаркети, аптеки і газетні кіоски.

Також будуть відкриті природні лікувальні джерела і спа-салони за рекомендаціями лікарів, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об'єкти соціального обслуговування, об'єкти соціального захисту дітей та соціальної опіки та спеціальні освітні установи, зоопарки та ботанічні сади, туристичні об'єкти під відкритим небом, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.

Кількість людей, які можуть одночасно відвідувати громадські заклади, такі як церкви та музеї, буде обмежена.

Як повідомляли Українські Новини, Латвія, Естонія і Литва відкривають внутрішні кордони з 15 травня.

Крім того, Франція має намір продовжити надзвичайний стан до 10 липня.