В Україні не будуть проводити масові заходи 8 і 9 травня, — Шмигаль

Кабінет Міністрів не має наміру проводити масові заходи в День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня, в той час, як 9-11 травня в Україні очікується закінчення піку коронавіруса.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Ми не будемо в цьому році проводити масові заходи", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що згідно з чинним карантином в країні масові заходи скасовуються.

Проте він звернувся до голів обласних державних адміністрацій з проханням індивідуально привітати ветеранів Другої світової війни.

В порядку денному засідання уряду був пункт щодо заходів, які планувалося провести 8 і 9 травня, проте Міністерство ветеранів зняв це питання з порядку денного після заяви прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, 39,1% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва вважають, що Україна повинна святкувати і День пам'яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

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