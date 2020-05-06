"Слуга народу" за зниження суми застави для кандидатів на місцевих виборах

Партія "Слуга народу" виступає проти будь-яких обмежень і бар'єрів на місцевих виборах і має намір ініціювати їх усунення в той час, як Рада має намір скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах в 9 разів.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас партія називається "Слуга народу" і це (обмеження щодо висунення лише від партій) суперечить самому принципу, що будь-яка людина з народу може балотуватися і не мати істотних обмежень, тому ми вирішили, що позиція фракції і партії така, що ми проти всіх бар'єрів: 2/3, 5%... Штучні бар'єри, ми будемо наполягати на їх усунення", - сказав він.

За словами Арахамии, "Слуга народу" виступає за зниження суми застави для кандидатів на місцевих виборах, законопроєкт про який проголосований у першому читанні, а також проти того, щоб мери балотувалися тільки від партій.

Як повідомляли Українські Новини, фінансування місцевих виборів у 2020 скоротили на 1 млрд гривень.

Раніше Кабінет міністрів пропонував скоротити фінансування місцевих виборів практично до нуля.