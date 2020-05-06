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06 травня 2020, середа, 13:45 9
Верховна Рада і партії 2020-05-06T15:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" за зниження суми застави для кандидатів на місцевих виборах

"Слуга народу" за зниження суми застави для кандидатів на місцевих виборах

Ярина Вацяк
Слуга народу, Місцеві вибори, Давид Арахамія
Давид Арахамія, вредседатель фракції
Давид Арахамія, вредседатель фракції "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" виступає проти будь-яких обмежень і бар'єрів на місцевих виборах і має намір ініціювати їх усунення в той час, як Рада має намір скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах в 9 разів.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У нас партія називається "Слуга народу" і це (обмеження щодо висунення лише від партій) суперечить самому принципу, що будь-яка людина з народу може балотуватися і не мати істотних обмежень, тому ми вирішили, що позиція фракції і партії така, що ми проти всіх бар'єрів: 2/3, 5%... Штучні бар'єри, ми будемо наполягати на їх усунення", - сказав він.

За словами Арахамии, "Слуга народу" виступає за зниження суми застави для кандидатів на місцевих виборах, законопроєкт про який проголосований у першому читанні, а також проти того, щоб мери балотувалися тільки від партій.

Як повідомляли Українські Новини, фінансування місцевих виборів у 2020 скоротили на 1 млрд гривень.

Раніше Кабінет міністрів пропонував скоротити фінансування місцевих виборів практично до нуля.

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