Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах

Верховная Рада намерена сократить размер денежного залога на местных выборах в 9 раз, после того, как ранее финансирование местных выборов в 2020 сократили на 1 млрд гривен.

За принятие законопроекта №2769 за основу проголосовали 248 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предусмотрены изменения в Избирательный кодекс в части внесения партиями, выдвинувшими избирательный список кандидатов в депутаты областного и городского совета, на должность мэра, а также самовыдвиженцами - кандидатами на должность мэра (города с количеством избирателей 90 000 и более человек) денежного залога.

Так, предлагается вносить после начала избирательного процесса и до подачи документов в областную, городскую избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты и на должность мэра в безналичном порядке на специальный счет избирательной комиссии денежный залог из расчета 4 размеров минимальной заработной платы, установленной на день начала избирательного процесса, на каждые 90 тыс. избирателей соответствующего единого областного, городского избирательного округа для каждого вида выборов отдельно.

При этом на данный момент избирательный кодекс предусматривает внесение залога в размере 4 минимальных зарплат на каждые 10 тыс. избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет министров предлагал сократить финансирование местных выборов практически до нуля.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн.