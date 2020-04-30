подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 16:10 9
Выборы 2020-04-30T16:14:28+03:00
Українські Новини
Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах

Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах

Елена Новикова
Выборы, Местные выборы, Денежный залог, Местные выборы-2020, Размер денежного залога на местных выборах
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Верховная Рада намерена сократить размер денежного залога на местных выборах в 9 раз, после того, как ранее финансирование местных выборов в 2020 сократили на 1 млрд гривен.

За принятие законопроекта №2769 за основу проголосовали 248 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предусмотрены изменения в Избирательный кодекс в части внесения партиями, выдвинувшими избирательный список кандидатов в депутаты областного и городского совета, на должность мэра, а также самовыдвиженцами - кандидатами на должность мэра (города с количеством избирателей 90 000 и более человек) денежного залога.

Так, предлагается вносить после начала избирательного процесса и до подачи документов в областную, городскую избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты и на должность мэра в безналичном порядке на специальный счет избирательной комиссии денежный залог из расчета 4 размеров минимальной заработной платы, установленной на день начала избирательного процесса, на каждые 90 тыс. избирателей соответствующего единого областного, городского избирательного округа для каждого вида выборов отдельно.

При этом на данный момент избирательный кодекс предусматривает внесение залога в размере 4 минимальных зарплат на каждые 10 тыс. избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет министров предлагал сократить финансирование местных выборов практически до нуля. 

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн.

Больше новостей о: Выборы Местные выборы Денежный залог Местные выборы-2020 Размер денежного залога на местных выборах

Сегодня годовщина 2-го тура президентских выборов ...
"Удар" Кличко входит в тройку лидеров на выборах в...
Рада сократила финансирование местных выборов в 20...
Антикорсуд взыскал в госбюджет 30 млн гривен залог...
В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах 16:10
В 2019 году члены правления "Укрзализныци" получили в среднем по 12 млн гривен вознаграждения, – финотчетность 16:08
В Испании после смягчения карантина за сутки от коронавируса умерли 268 человек 15:54
"Сделали состояние в Украине — почему не помочь?" — Ярославский рассказал международному телеканалу о роли бизнеса в преодолении эпидемии коронавируса 15:47
Андрей Холодов. Фото: kp.ua
Нардеп Холодов рассказал, почему он выехал на Кипр перед закрытием границ и до сих пор не вернулся 15:47
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok