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27 марта 2020, пятница, 11:19 411
Кабмин 2020-03-27T11:41:12+02:00
Українські Новини
Кабмин предлагает сократить финансирование местных выборов

Кабмин предлагает сократить финансирование местных выборов

Елена Новикова
Кабинет Министров, Госбюджет, государственный бюджет, Местные выборы, Госбюджет-2020
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить финансирование местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, с 2,2 млрд гривен до 1,3 млн гривен, а также урезать расходы на субсидии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передают Українські Новини.

"Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают обнулить финансирование местных выборов-2020!", - написал он.

По мнению депутата, Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года.

Позже Гончаренко уточнил, что изначально на местные выборы в 2020 году было заложено 2,156 мрлд гривен, сейчас предлагается - 1,291 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает уменьшить доходы государственного бюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что проект изменений Кабмина в госбюджет-2020 не является окончательным.

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