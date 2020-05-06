Британія виходитиме з карантину в три етапи

Уряд Великобританії розробив трьохетапний план виходу держави з режиму самоізоляції. Якщо раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляв, що послаблювати карантин в країні занадто рано, то на даний момент уряд перегляне карантинні обмеження до 7 травня. Про це передає Reuters.

Наголошується, що на першому етапі ослаблення карантину відкриють невеликі магазини і робочі місця на відкритому просторі.

На другому етапі відкриються великі торгові центри. Також будуть відновлювати свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри, але одними з останніх у цьому списку.

Як наголошується, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон стурбований за можливу другу хвилю зростання смертельних випадків, викликаних пандемією коронавіруса.

Від початку пандемії в Британії зареєстровано понад 29 400 летальних випадків, що є найбільшим числом в Європі.

Як повідомляли Українські Новини, Франція має намір продовжити режим надзвичайного стану до 10 липня.

Крім того, в Ухані вперше з початку пандемії коронавірусу відкрили школи для випускників старших класів.