"Нова Пошта" розповіла, як буде працювати 9-11 травня

В останній місяць весни українці матимуть кілька довгих вихідних, серед яких відпочиватимуть 9-11 травня під час святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У компанії "Нова Пошта" розповіли, як працюватимуть відділення під час офіційних вихідних, передають Українські Новини.

На цьому тижні українці будуть мати 3 офіційних вихідних – 9-11 травня у зв'язку з тим, що День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні припав на суботу, вихідний день переноситься на понеділок. У ці дні можна буде відправляти поштові перекази "Новою Поштою". У компанії повідомили, що всі відділення в Україні не будуть скорочувати графік роботи і будуть працювати без змін.

Графік роботи одного з найбільших вантажних відділень у Києві "Нової Пошти": відділення №10, вул. В. Жуковського, 22А

9 травня – 09:00-18:00

10 травня – 11:00-18:00

11 травня – 08:00-21:00

Раніше Українські Новини повідомляли, у компанії "Нова Пошта" розповіли, як будуть працювати відділення на травневі свята.

Оператор доставки поштових відправлень "Нова Пошта" запустив експрес-доставку з Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group).

Крім того, під час карантину, "Нова Пошта" встановила понад 200 почтоматів у великих містах: у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.