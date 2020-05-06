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06 травня 2020, середа, 06:10 3
Суспільство 2020-05-06T13:30:06+03:00
Українські Новини
"Нова Пошта" розповіла, як буде працювати 9-11 травня

"Нова Пошта" розповіла, як буде працювати 9-11 травня

Ирина Николенко
Нова пошта, травневі свята, вихідні в травні, кур'єрська доставка
Графік роботи
Графік роботи "Нової Пошти" 9-11 травня. Фото: novaposhta

В останній місяць весни українці матимуть кілька довгих вихідних, серед яких відпочиватимуть 9-11 травня під час святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У компанії "Нова Пошта" розповіли, як працюватимуть відділення під час офіційних вихідних, передають Українські Новини. 

На цьому тижні українці будуть мати 3 офіційних вихідних – 9-11 травня у зв'язку з тим, що День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні припав на суботу, вихідний день переноситься на понеділок. У ці дні можна буде відправляти поштові перекази "Новою Поштою". У компанії повідомили, що всі відділення в Україні не будуть скорочувати графік роботи і будуть працювати без змін.

Графік роботи одного з найбільших вантажних відділень у Києві "Нової Пошти": відділення №10, вул. В. Жуковського, 22А

  • 9 травня – 09:00-18:00
  • 10 травня – 11:00-18:00
  • 11 травня – 08:00-21:00

Раніше Українські Новини повідомляли, у компанії "Нова Пошта" розповіли, як будуть працювати відділення на травневі свята.

Оператор доставки поштових відправлень "Нова Пошта" запустив експрес-доставку з Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group).

Крім того, під час карантину, "Нова Пошта" встановила понад 200 почтоматів у великих містах: у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.

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