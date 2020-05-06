Пом'якшення карантину. Як працюватиме транспорт у Києві

Наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до кінця карантину, 22 травня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.



"Наземний громадський транспорт буде працювати на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів в ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів буде стосуватися електротранспорту. А бізнес, який почне роботу, повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи. Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", - сказав він.



Кличко додав, що приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу - з початком ослаблення обмежувальних заходів.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що поки міський транспорт і далі буде працювати в тому ж режимі, в якому працював останнім часом, однак мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту.



Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що він буде стояти на своєму і не дозволить відновити відразу громадський транспорт, оскільки як тільки буде відновлено громадський транспорт, на карантині як такому буде поставлено хрест.