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03 апреля 2020, пятница, 07:00 395
Транспорт 2020-04-03T07:00:02+03:00
Українські Новини
Renault и Fiat лидируют по продажам. В марте рынок новых коммерческих автомобилей упал

Renault и Fiat лидируют по продажам. В марте рынок новых коммерческих автомобилей упал

Надежда Комендантова
Рынок, Авторынок, продажи автомобилей
Автомобили. Фото: ua-vestnik.com
Автомобили. Фото: ua-vestnik.com

После того, как в первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто, в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 41% до 568 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

"Чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault. За месяц 122 новых коммерческих Рено получили украинскую прописку. Относительно марта прошлого года регистрации машин этой французской марки упали всего на 3%. На втором месте Fiat – 107 зарегистрированных авто, что на 23% меньше, чем годом ранее.Третий результат сразу у двух марок – Peugeot и Mercedes-Benz, которым удалось реализовать и зарегистрировать по 54 новых коммерческих автомобиля", - говорится в сообщении.

При этом по сравнению с мартом 2019 года продажи Peugeot сократились на 16%, а Mercedes-Benz – на 39%.

Продажи коммерческих автомобилей марки Ford сократились на 54% до 36 единиц.

Продажи коммерческих автомобилей Citroen увеличились на 74% до 33 авто.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине зарегистрировали 2 135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем в 1-м квартале прошлого года.

Как сообщали УкраїнськiНовини, в 2019 году продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 3% до 12,4 тыс. единиц.

Тем временем, в Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020.

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