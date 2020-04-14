В начале апреля продажи новых легковых авто упали на 64%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине за первую неделю апреля сократились на 64% по сравнению с последней неделей марта в то время, как Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической группы "Auto-Consulting Украина", передают Українські Новини. При этом у некоторых марок было зафиксировано сокращение продаж на 80-86%. Такой спад Auto-Consulting объясняет тем, что потенциал наработанных в марте клиентов уже исчерпывается и рынок достиг своего минимума. Также в сообщении говорится, что продажи автомобилей для бизнеса (LCV) сократились на 73% в сравнении с предыдущей неделей. При этом цифры продаж по всей сети были самыми низкими за все время наблюдений, также продажам не поспособствовало даже открытие автосалонов 6 апреля. Как сообщали Українські Новини, в марте рынок новых коммерческих автомобилей также упал. В то же время за первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%. Тем временем, в Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020.