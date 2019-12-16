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16 декабря 2019, понедельник, 19:44 1824
Силовые структуры 2019-12-16T20:00:13+02:00
Українські Новини
Рябошапка уволил прокурора Киева

Рябошапка уволил прокурора Киева

Валерия Назаренко
Увольнение, прокурор Киева, Руслан Рябошапка, Роман Говда
Роман Говда
Роман Говда

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду. 

Об этом он сказал Українським Новинам. 

"Приказ (об увольнении) есть", - сказал он. 

По его словам, приказ подписан 11 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Говда подал в отставку по собственному желанию.

Ранее прокурор Киева Роман Говда задекларировал 705 677 гривен доходов 27 тыс. долларов за 2018 год. Кроме того, задекларированы социальные выплаты на имя его жены, Екатерины Добровольской - 17 424 гривны, алименты – 2 510 гривен, ее зарплата - 39 950 гривен, зарплата пасынка, Олега Добровольского - 9 065 гривен, и еще 276 883 гривен денежного подарка его жене.

6 июля 2016 года Генеральная прокуратура назначила бывшего заместителя генерального прокурора Романа Говду прокурором Киева.

В апреле 2015 года Генеральная прокуратура назначила Романа Говду прокурором Одесской области, а в сентябре 2015 года на то время генпрокурор Виктор Шокин назначил Говду своим замом.

8 июня 2016 Юрий Луценко уволил Романа Говду с занимаемой должности.

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