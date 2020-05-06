Російський рубль зміцнився на 2 копійки. Курс валют на 6 травня

В той час, як 6 травня в обмінниках столичних банків долар почав падати, середній курс купівлі готівкового рубля станом на 9.30 зміцнився на 2 копійки в порівнянні з 5 травня, і становить 3,18 гривень за 10 рублів. Такі дані повідомили BIN.ua, передають Українські Новини.

Тим часом, середній курс продажу російської національної валюти в обмінних пунктах київських банків не змінився і становить 3,69 за 10 рублів.

Курс готівкового російського рубля в київських обмінних пунктах:

10 російських рублів Купівля Продаж 3,18 3,69 3,51 3,90 2,50 3,55

Раніше Українські Новини повідомляли, у вівторок 5 травня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився у порівнянні з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD.

Також банківські експерти прогнозують, що в травні на валютному ринку варто очікувати валютні коливання. Це пов'язано з тим, що в останньому місяці весни Україна повинна погасити зовнішні борги.

Україна заборгувала 1 мільярд доларів за випущені в 2015 році під державні гарантії США єврооблігації, а також в цьому місяці повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.