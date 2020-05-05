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05 мая 2020, вторник, 10:51 953
Экономика 2020-05-05T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 5 мая

Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 5 мая

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Пока доллар продолжает падать, во вторник, 5 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 4 мая, не изменился и составляет 3,16 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи во вторник снизился на 1 копейку и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,16 3,69
Максимальный 3,51 4,00
Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 мая на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,14 коп. до 26,8341 UAH/USD.

Тем временм эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Также экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Ранее сообщалось о том, что в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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