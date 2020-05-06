Ризик може виявитися вище очікуваного: у дітей почали фіксувати рідкісні симптоми, які пов'язують з Covid-19

У США, які лідирують за кількістю захворювання на коронавірус, тільки за останні два дні в лікарні Дитячого медичного центру ім. Коена надійшли п'ять тяжкохворих пацієнтів у віці від 4 до 12 років з незвичайною хворобою, яка, як видається, так чи інакше пов'язана з Covid-19, захворюванням, викликаним коронавірусом. У цілому близько 25 дітей з подібними захворюваннями були прийняті туди в останні тижні з симптомами, що варіюються від почервонілих язиків до розширених коронарних артерій, пише The New York Times.

З того часу, як почалася пандемія коронавірусу, у більшості інфікованих дітей не було серйозної дихальної недостатності, яка вражала дорослих. Але в останні тижні серед дітей в Лонг-Айленді, Нью-Йорку та інших гарячих точках по всій країні виник таємничий новий синдром, що свідчить про те, що ризик для дітей може виявитися вище очікуваного.

Поки немає достовірних даних про те, скільки дітей в Сполучених Штатах захворіли тим, що лікарі називають "педіатричний мультисистемний запальний синдром".

"Це дійсно тільки хвороба, яка стала очевидною протягом двох тижнів, тому ми так багато намагаємося дізнатися про це", - сказав в інтерв'ю начальник педіатричного відділення інтенсивної терапії Cohen Children's доктор Джеймс Шнайдер.

Він сказав, що більшість з їх симптомів - від висипу і почервоніння очей до проблем з кровообігом - пов'язані з "загальною запальною реакцією".

У деяких пацієнтів синдром схожий на рідкісну дитячу хворобу, яка називається хворобою Кавасакі, яка може призвести до запалення кровоносних судин, особливо коронарних артерій.

Симптоми хвороби Кавасакі часто починаються з гарячки і висипу, але якщо її не діагностувати і не лікувати, хвороба може призвести до серйозних серцевих захворювань, таких як коронарні аневризми. Захворювання, яке зазвичай вражає пацієнтів від 6 місяців до 6 років, вважається рідкісним в Сполучених Штатах.

Але доктор Керні сказав, що важливо усвідомлювати різницю між цим станом, пов'язаним з коронавірусом, і хворобою Кавасакі.

За словами доктора Керні, хоча деякі симптоми схожі, включаючи підвищення температури, болі в животі і іноді підвищений висип, схоже, існують відмінності в тому, як стан, пов'язаний з коронавірусом, впливає на серце.

Симптоми хвороби Кавасакі. @MedicSeditious

У той час як шок є рідкісним ускладненням хвороби Кавасакі, в недавній хвилі випадків, пов'язаних з коронавірусом, сказав він, багато дітей відчувають токсичний шок з дуже низьким кров'яним тиском і нездатністю крові ефективно циркулювати кисень і поживні речовини в організмі.

В понеділок увечері Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка випустив бюлетень, в якому просив лікарів повідомляти про будь-які випадки синдрому. У бюлетені сказано, що органам охорони здоров'я міста відомо про 15 таких випадках, в яких беруть участь пацієнти віком від 2 до 15 років, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії з 17 квітня.

У деяких випадках лікування дітей з новим синдромом є простим і швидким. Доктор Крилов недавно лікував 4-річного хлопчика, чия сім'я раніше захворіла Covid-19. Кілька тижнів потому у хлопчика була висока температура, висип і проблеми з нирками. Йому дали один зі стандартних методів лікування хвороби Кавасакі: внутрішньовенний імуноглобулін, сироватку, зібрану з донорської крові. Протягом дня у нього піднялася температура, і нирки повернулися до норми, сказав доктор Крилов.

Ранні дослідження показують, що діти значно рідше хворіють Covid-19, ніж дорослі. У Нью-Йорку було 13 724 випадків смерті лабораторно підтверджених пацієнтів з Covid. Шестеро були в віці 17 років або молодше, і, згідно з міськими даними, у всіх було нормальний стан здоров'я.

Лікарі кажуть, що, хоча є все більше свідчень того, що деякі здорові діти серйозно хворіють цим новим синдромом, вони все ще піддаються набагато меншому ризику захворювання Covid-19, ніж дорослі.

"У дорослих це просто інше захворювання", - говорить д-р Дженніфер Лайтер, фахівець з інфекційних захворювань у дітей в медичному центрі Нью-Йорка в Лангоні, яка минулого тижня лікувала одного педіатричного пацієнта з новим синдромом.

"То дуже, дуже рідко, і у дітей в більшості випадків все в порядку", - сказав доктор Лайтер про новий синдром. "Мій пацієнт вдома і відмінно себе почуває".

Раніше Українські Новини писали про те, що відбувається з організмом при коронавірусі, чому хворі вмирають і як його лікувати, а також, як COVID-19 вражає легені і що з ними відбувається.