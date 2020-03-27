Как COVID-19 поражает легкие и что с ними происходит: ученые показали на видео

Специалисты из госпиталя Университета Джорджа Вашингтона в США, где уже обогнали Китай по количеству заболевших, создали компьютерную 3D-модель, как именно коронавирус Covid-19 поражает и практически уничтожает легкие человека.

Это видео опубликовала в своем Twitter журналистка ABC Хизер Графт.

"Просто поговорила с доктором из госпиталя Джорджа Вашингтона, который создал эту виртуальное видео, и показал нам новую реальность того, что Covid-19 делает с легкими пациента. Это видео создано на основе данных компьютерной томографии реального пациента с коронавирусом. Желтые участки - это повреждения легких", - сообщила Хизер Граф.

Just spoke to the @GWHospital doctor who helped create this virtual reality rendering, an eye-opening new perspective of what COVID-19 does to a patient's lungs. This was built from a CT scan of an actual coronavirus patient in DC. Yellow = lung damage.https://t.co/AMLDA2vo7G pic.twitter.com/DRTO9lw66B — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) March 24, 2020

На видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что после такого масштабного поражения легких пациент не сможет оправиться полностью.

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