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27 марта 2020, пятница, 08:48 1889
Америка 2020-03-27T08:49:06+02:00
Українські Новини
Как COVID-19 поражает легкие и что с ними происходит: ученые показали на видео

Как COVID-19 поражает легкие и что с ними происходит: ученые показали на видео

Ольга Фандорина
Здоровье, Легкие, Коронавирус, Вред коронавируса

Специалисты из госпиталя Университета Джорджа Вашингтона в США, где уже обогнали Китай по количеству заболевших, создали компьютерную 3D-модель, как именно коронавирус Covid-19 поражает и практически уничтожает легкие человека.

Это видео опубликовала в своем Twitter журналистка ABC Хизер Графт.

"Просто поговорила с доктором из госпиталя Джорджа Вашингтона, который создал эту виртуальное видео, и показал нам новую реальность того, что Covid-19 делает с легкими пациента. Это видео создано на основе данных компьютерной томографии реального пациента с коронавирусом. Желтые участки - это повреждения легких", - сообщила Хизер Граф.

На видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что после такого масштабного поражения легких пациент не сможет оправиться полностью.

Как сообщали Українськi Новини, Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина. 

Кроме того, в суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина. 

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