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  • У Мінфіні розповіли, скільки Україна витратила на боротьбу з коронавірусом за два місяці
06 травня 2020, середа, 10:58 5
Економіка 2020-05-06T12:00:02+03:00
Українські Новини
У Мінфіні розповіли, скільки Україна витратила на боротьбу з коронавірусом за два місяці

У Мінфіні розповіли, скільки Україна витратила на боротьбу з коронавірусом за два місяці

Анна Рудык
Карантин, Мінфін, Коронавірус, коронавірус в Україні
Гривні
Гривні

З березня на запобігання поширення коронавірусу, через який продовжили карантин до 22 травня, витрачено 1,8 млрд гривень бюджетних коштів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Наголошується, що, за даними Державного казначейства, з 1 березня по 29 квітня 2020 року включно за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд гривень, у тому числі 455 млн гривень коштів держбюджету і 1,3 млрд гривень коштів місцевих бюджетів.

"Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов'язань по всіх закупівель товарів і послуг для боротьби з COVID-19 становить 2 398 млн гривень (512 млн гривень - державний бюджет, 1,886 млн гривень - місцеві бюджети)", - сказано в повідомленні.

Вказується, що 640,8 млн гривень було витрачено на медикаменти, медичні вироби; 552,8 млн. гривень - на придбання медичного обладнання; 462,5 млн гривень - на медичні маски, антисептики, експрес-тести; 121,6 млн гривень - на послуги з надання нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих коронавірусом, медичних працівників, перевезення персоналу); 22,1 млн гривень - роботи з капітального ремонту об'єктів; 4,2 млн гривень - послуги з надання харчування пацієнтам, хворим коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні населення більше здавало валюти, ніж купувало.

Раніше економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

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