Спецрейсом з Німеччини повернулися 100 українців

У той час, як 3 травня в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб, близько 100 українців повернулися додому спеціальним рейсом з Дортмунда (Німеччина).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За минулу добу в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили близько сотні українців. Вони прибули авіарейсом з Дортмунда (Німеччина)", - сказано в ньому.

Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не було виявлено.

Всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили в ході проведення паспортного контролю.

В цілому 5 травня пасажиропотік через український кордон залишався на рівні попередніх діб, кордон України на в'їзд і на виїзд перетнуло майже 12 тис. осіб.

Серед тих, хто в'їжджав в Україну, були виявлені 2 співвітчизника, які мали позитивний результат при експрес-тестування на COVID-19.

Зазначені особи доставлені на обсервацію в інфекційну лікарню Львова.

Прикордонники, які мали безпосередній контакт з цими особами, відправлені на обсервацію за місцем проживання.

Крім того, представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій проведена дезінфекція службових приміщень Держприкордонслужби та проведена заміна індивідуальних засобів захисту і засобів екіпіровки.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів до 10 травня.



Крім того, заробітчан повезуть в п'ять європейських країн.