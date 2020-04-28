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28 апреля 2020, вторник, 19:40 120
Транспорт 2020-04-28T19:50:35+03:00
Українські Новини
Украинцы вернутся домой. МАУ планирует выполнит 10 международных спецрейсов

Украинцы вернутся домой. МАУ планирует выполнит 10 международных спецрейсов

Ярина Вацяк
МАУ, Украинцы за границей, Спецрейс
МАУ
МАУ

После того, как Украина восстанавливает ряд специальных рейсов из-за границы, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена выполнить 10 специальных международных рейсов до 10 мая.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет выполнять 10 специальных международных рейсов", - сказано в нем.

На данный момент компания запланировала рейсы в Амстердам и Тель-Авив 1 мая, в Женеву и Дубай - 3 мая, в Торонто, Дортмунд и Прагу - 5 мая, в Мадрид и Милан - 7 мая, в Мюнхен - 9 мая.

Пассажиры смогут регистрироваться только в аэропорту отправления, при этом регистрация бесплатна.

Билеты можно приобрести, заполнив специальную форму бронирования, соответствующую конкретному рейсу.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp заявила ранее о намерении осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля.

Тем временем, 27 апреля из Майами (США) в Украину вылетел четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. 

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