Украинцы вернутся домой. МАУ планирует выполнит 10 международных спецрейсов

После того, как Украина восстанавливает ряд специальных рейсов из-за границы, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена выполнить 10 специальных международных рейсов до 10 мая.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет выполнять 10 специальных международных рейсов", - сказано в нем.

На данный момент компания запланировала рейсы в Амстердам и Тель-Авив 1 мая, в Женеву и Дубай - 3 мая, в Торонто, Дортмунд и Прагу - 5 мая, в Мадрид и Милан - 7 мая, в Мюнхен - 9 мая.

Пассажиры смогут регистрироваться только в аэропорту отправления, при этом регистрация бесплатна.

Билеты можно приобрести, заполнив специальную форму бронирования, соответствующую конкретному рейсу.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp заявила ранее о намерении осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля.

Тем временем, 27 апреля из Майами (США) в Украину вылетел четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса.