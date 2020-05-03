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03 мая 2020, воскресенье, 17:01 257
Силовые структуры 2020-05-03T17:03:05+03:00
Українські Новини
За сутки в Украину спецрейсами вернулись более 550 человек

За сутки в Украину спецрейсами вернулись более 550 человек

Елена Новикова
Госпогранслужба, закрытие границы, Эвакуация украинцев, Спецрейсы для эвакуации, Коронавирус у пограничника
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

После того, как Украина восстановила ряд специальных рейсов из-за границы, более 550 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из США, Португалии, Франции и Швейцарии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров", - говорится в нем.

Отмечается, что среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами и наличием симптомов острого респираторного вирусного заболевания.

Также 2 мая было лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 у еще одного представителя Госпогранслужбы в Одесской области, у него наблюдается легкое течение болезни.

По состоянию на 3 мая в Госпогранслужбе коронавирусом болеет 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.

Как сообщали Українськi Новини, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

Также МАУ планирует выполнить 10 международных спецрейсов для эвакуации украинцев до 10 мая.

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