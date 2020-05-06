Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Порушує, звичайно, і не тільки право на захист персональних даних. Він (додаток) порушує право на приватність. В даному випадку мова йде про приватності комунікацій, тому що фактично орган уряду, який уповноважений це робити, знімає інформацію з каналів зв'язку без жодного рішення (суду)", - сказав він.

Правозахисник зазначив, що зняття інформації має грунтуватися на законі і мати легітимну мету.

"Взагалі, зняття інформації з каналів зв'язку є ні що інше як оперативно-розшуковий захід, передбачений законом "Про оперативно-розшукову діяльність", і воно припустиме тільки за рішенням голови Апеляційного суду чи його заступника щодо людей, які готують або вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин, якщо іншим способом отримати інформацію неможливо", - пояснив він.

Захаров заявив, що контроль самоізоляції з допомогою електронного сервісу "Дій вдома" є незаконним.

"Це ввели без будь-якого закону, грунтуючись тільки на постанові уряду, ніякого злочину люди, які захворіли, не вчинили, тому застосовувати щодо них такі дії – порушення права на приватність, зокрема, порушення Конституції і Європейської конвенції. Цього робити не можна було категорично. Тобто це втручання у приватність, не засноване на законі, хоч мета і легітимна – турбота про безпеку і здоров'я громадян, з цим можна погодитися", - додав він.

Захаров зазначає, щоб такі дії були законними, потрібно було вводити надзвичайний стан у зв'язку з пандемією і прописати заходи, які вживаються для захисту від коронавіруса, в спеціальному законі про надзвичайний стан, який повинен прийняти парламент.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію українців, які повернулися з країн, де зафіксовано розповсюдження коронавирусної інфекції.

Громадяни, що погодилися при в'їзді в Україну на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", не підлягають обсервації.

Міністерство цифровий трансформації створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавіруса.