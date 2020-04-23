Кабмин обновил правила обязательной обсервации

Граждане, согласившиеся при въезде в Украину на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №291 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

Так, лица, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции).

Отмечается, что разрешается осуществлять обработку персональных данных лиц, подлежащих самоизоляции: медицинским работникам учреждений здравоохранения, государственному учреждению "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения", государственным учреждениям эпидемиологического профиля Министерства здравоохранения, Министерству цифровой трансформации.

Также доступ к персональным данным могут иметь Национальная полиция, Национальная гвардия для осуществления текущего контроля за соблюдением режима самоизоляции в отношении лиц, нарушивших правила карантина.

Контроль за пребыванием лица в месте самоизоляции осуществляется работниками Нацполиции, Нацгвардии с помощью мобильного приложения.

Считается, что лицо выбрало контроль за самоизоляцией с помощью мобильного приложения с момента авторизации в нем.

Отмечается, что контроль за соблюдением условий самоизоляции с использованием мобильного приложения осуществляется с помощью совокупности информации, в частности проверки соответствия фотографии лица человека, сделанной во время установки мобильного приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

После установки мобильного приложения в случайные промежутки времени в течение дня лицо получает сообщение (push-сообщение).

В случае получения такого сообщения лицо должно в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.

В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений по передаче информации с помощью мобильного приложения, в органы Нацполиции направляется сообщение о случае нарушения условий самоизоляции.

Отправка сообщения является основанием для дальнейшего осуществления органами Нацполиции и Нацгвардии контроля за соблюдением обязательства самоизоляции.

Подчеркивается, что отправка сообщения в органы Нацполиции не может быть отдельным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Также сообщалось о том, в чем разница между самоизоляцией и обсервацией и почему они могут спасти много жизней.