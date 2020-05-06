підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Буславець хоче, щоб українські АЕС майнили криптовалюту на дешевій електриці, хоча населенню піднімають тариф
06 травня 2020, середа, 11:01 10
Економіка 2020-05-06T12:00:02+03:00
Українські Новини
Буславець хоче, щоб українські АЕС майнили криптовалюту на дешевій електриці, хоча населенню піднімають тариф

Буславець хоче, щоб українські АЕС майнили криптовалюту на дешевій електриці, хоча населенню піднімають тариф

Ярина Вацяк
криптовалюта, Майнинг, Мінекоенерго
ЗАЕС. Фото: mineco.gov.ua
ЗАЕС. Фото: mineco.gov.ua

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець вважає поширену у ЗМІ інформацію навколо вивчення можливості майнінгу криптовалют на АЕС маніпуляцією.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

В Мінекоенерго заявили, що на сьогодні в Україні наявний профіцит виробництва електроенергії, зумовлений, у тому числі й впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.

"Проте є інший шлях до успішного майбутнього. Можемо реально трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку. Серед таких рішень у Міністерстві енергетики та захисту довкілля розглядають, зокрема, створення центрів обробки даних (ЦОД) поруч з АЕС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі. Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.

Тим часом, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год на місяць електроенергії з 1 січня 2021 року.

Крім того, ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в європейських країнах.

Більше новин про: криптовалюта Майнинг Мінекоенерго

Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення
Новини
В Житомирі закрили гуртожиток через спалах коронавірусу 11:52
З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення 11:24
Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції ісламського руху ХАМАС 11:19
Спецрейсом з Німеччини повернулися 100 українців 11:18
Антикризова програма озеленення Пакистану Фото: khaleejtimes.com
У Пакистані знайшли оригінальний спосіб боротися з безробіттям, спровокованим коронавірусом 11:11 Відео
більше новин
З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення 11:24
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів 09:29 Документ
"Філіп Морріс" готова збільшити інвестиції в Україну, якщо держава не погіршить бізнес-клімат 18:38
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
"Наш край" вимагає від Кабміну пом’якшити карантин та запустити вітчизняну економіку 12:07
більше новин
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським 13:24
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
більше новин
За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok