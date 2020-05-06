Буславець хоче, щоб українські АЕС майнили криптовалюту на дешевій електриці, хоча населенню піднімають тариф

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець вважає поширену у ЗМІ інформацію навколо вивчення можливості майнінгу криптовалют на АЕС маніпуляцією.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

В Мінекоенерго заявили, що на сьогодні в Україні наявний профіцит виробництва електроенергії, зумовлений, у тому числі й впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.

"Проте є інший шлях до успішного майбутнього. Можемо реально трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку. Серед таких рішень у Міністерстві енергетики та захисту довкілля розглядають, зокрема, створення центрів обробки даних (ЦОД) поруч з АЕС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі. Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.

Тим часом, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год на місяць електроенергії з 1 січня 2021 року.

Крім того, ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в європейських країнах.