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06 травня 2020, середа, 10:34 6
Силові структури 2020-05-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління в Чорнобильській зоні і Житомирської області

Рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління в Чорнобильській зоні і Житомирської області

Валерия Драгомирова
Чорнобильська зона відчуження, Житомирська область, Пожежі
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжує гасити окремі осередки тління в Чорнобильській зоні відчуження та Житомирської області.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Пожежі в лісових масивах зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані. Станом на 7:00 6 травня силами лісових господарств ДАЗО тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ", - сказано в ньому.

До гасіння залучено 53 людини і 31 одиниця техніки лісових господарств.

Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

В Житомирській області пожежі в лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів локалізовані.

5 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району.

"Станом на 7:00 6 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств до гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - йдеться в повідомленні.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 94 людини і 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 54 людини особового складу та 21 одиниця техніки.


Нагадаємо, раніше в Житомирській області через пожежу згоріли 39 будинків.

28 квітня ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.

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