Підприємці з'їжджаються під Кабмін для акції протесту. Поліція посилила заходи безпеки

У середу, 6 травня, до стін Кабінету Міністрів з'їжджаються підприємці з регіонів, які вже протестували в кінці квітня, для участі в акції "Карантин вбиває". Про це пише Pavlovsky News на сторінці в Facebook. Повідомляється, що підприємці перекрили дорогу в урядовому кварталі."Учасники протесту сьогодні проводять акцію "Карантин вбиває". Їх позиція полягає в загрозі не самого коронавірусу, а його наслідків. Мітинг тільки набирає обертів, оскільки на нього продовжують прибувати люди, в тому числі з регіонів", - йдеться в повідомленні. Деякі автомобілісти вже скаржаться: хочуть, щоб до протестувальників хтось вийшов, лише б звільнили дорогу. Люди збираються на мітинг. Фото: Facebook\/Pavlovsky News Крім того, правоохоронці посилили заходи безпеки під час акції в урядовому кварталі столиці. "Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій в центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - написали у пресслужбі поліції. Згідно анонсу, початок акції об 11:00. Як повідомляли Українські Новини, підприємці вимагають скасувати їм орендну плату. Раніше "Save ФОП" вимагали зняти карантин з 1 травня.