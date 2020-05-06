Підприємці з'їжджаються під Кабмін для акції протесту. Поліція посилила заходи безпеки

У середу, 6 травня, до стін Кабінету Міністрів з'їжджаються підприємці з регіонів, які вже протестували в кінці квітня, для участі в акції "Карантин вбиває".

Про це пише Pavlovsky News на сторінці в Facebook.



Повідомляється, що підприємці перекрили дорогу в урядовому кварталі.



"Учасники протесту сьогодні проводять акцію "Карантин вбиває". Їх позиція полягає в загрозі не самого коронавірусу, а його наслідків. Мітинг тільки набирає обертів, оскільки на нього продовжують прибувати люди, в тому числі з регіонів", - йдеться в повідомленні.



Деякі автомобілісти вже скаржаться: хочуть, щоб до протестувальників хтось вийшов, лише б звільнили дорогу.

Люди збираються на мітинг. Фото: Facebook/Pavlovsky News

Крім того, правоохоронці посилили заходи безпеки під час акції в урядовому кварталі столиці.

"Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій в центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - написали у пресслужбі поліції.



Згідно анонсу, початок акції об 11:00.



Як повідомляли Українські Новини, підприємці вимагають скасувати їм орендну плату.



Раніше "Save ФОП" вимагали зняти карантин з 1 травня.