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06 травня 2020, середа, 10:17 23
Суспільство 2020-05-06T12:04:45+03:00
Українські Новини
Підприємці з'їжджаються під Кабмін для акції протесту. Поліція посилила заходи безпеки

Підприємці з'їжджаються під Кабмін для акції протесту. Поліція посилила заходи безпеки

Валерия Драгомирова
Кабмін, Акція протесту, підприємці
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

У середу, 6 травня, до стін Кабінету Міністрів з'їжджаються підприємці з регіонів, які вже протестували в кінці квітня, для участі в акції "Карантин вбиває".

Про це пише Pavlovsky News на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що підприємці перекрили дорогу в урядовому кварталі.

"Учасники протесту сьогодні проводять акцію "Карантин вбиває". Їх позиція полягає в загрозі не самого коронавірусу, а його наслідків. Мітинг тільки набирає обертів, оскільки на нього продовжують прибувати люди, в тому числі з регіонів", - йдеться в повідомленні.

Деякі автомобілісти вже скаржаться: хочуть, щоб до протестувальників хтось вийшов, лише б звільнили дорогу.

Люди збираються на мітинг. Фото: Facebook/Pavlovsky NewsЛюди збираються на мітинг. Фото: Facebook/Pavlovsky News

Крім того, правоохоронці посилили заходи безпеки під час акції в урядовому кварталі столиці.

"Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій в центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - написали у пресслужбі поліції.

Згідно анонсу, початок акції об 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, підприємці вимагають скасувати їм орендну плату.

Раніше "Save ФОП" вимагали зняти карантин з 1 травня.

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