Сьогодні Кабмін проведе засідання

Після того, як 4 травня під час засідання уряд прийняв рішення про продовження карантину, Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 6 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину, який ввели в Україні з 12 березня. Згідно з планом, перший етап виходу з карантину запровадять, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання Covid-19 серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%. Другий етап запровадять, якщо протягом 10 днів підряд відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня знижується.

Також у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Тим часом Україна майже два місяці на карантині.