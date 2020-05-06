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06 травня 2020, середа, 09:57 11
Кабмін 2020-05-06T11:30:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Засідання Кабміну, Кабінет Міністрів, засідання уряду
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Після того, як 4 травня під час засідання уряд прийняв рішення про продовження карантину, Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 6 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину, який ввели в Україні з 12 березня. Згідно з планом, перший етап виходу з карантину запровадять, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання Covid-19 серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%. Другий етап запровадять, якщо протягом 10 днів підряд відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня знижується.

Також у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Тим часом Україна майже два місяці на карантині.

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