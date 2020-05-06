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06 травня 2020, середа, 09:29 7
Світ 2020-05-06T09:45:01+03:00
Українські Новини
За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня

За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як в Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу, в середу, 6 травня, у світі зареєстровано 3 664 011 випадків зараження коронавірусом (79 837 за добу), 1 199 389 з них одужали (за добу 31 398), 251 575 – померли (5 726 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах.

На першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом досі залишаються Сполучені Штати. Тут на Covid-19 захворіли 1 204 475 осіб, одужали - 189 791, померли - 71 078.

На другому місці Іспанія. Тут 219 329 хворих новим вірусом. Одужали - 123 486, померли - 25 613 людини.

213 013 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 85 231, померли - 29 315.

На четвертому місці виявилася Великобританія з 196 243 зараженими. Одужали - 926, померли - 29 501.

На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 170 694, одужали - 52 853, померли - 25 537.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ розповіли, що відбувається з організмом людини при повторному зараженні коронавірусом.

Крім того, чому Східна Європа постраждала від коронавірусу менше, ніж Західна.

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