За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня

У той час, як в Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу, в середу, 6 травня, у світі зареєстровано 3 664 011 випадків зараження коронавірусом (79 837 за добу), 1 199 389 з них одужали (за добу 31 398), 251 575 – померли (5 726 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах.



На першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом досі залишаються Сполучені Штати. Тут на Covid-19 захворіли 1 204 475 осіб, одужали - 189 791, померли - 71 078.



На другому місці Іспанія. Тут 219 329 хворих новим вірусом. Одужали - 123 486, померли - 25 613 людини.



213 013 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 85 231, померли - 29 315.



На четвертому місці виявилася Великобританія з 196 243 зараженими. Одужали - 926, померли - 29 501.



На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 170 694, одужали - 52 853, померли - 25 537.



Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ розповіли, що відбувається з організмом людини при повторному зараженні коронавірусом.



Крім того, чому Східна Європа постраждала від коронавірусу менше, ніж Західна.