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06 травня 2020, середа, 09:00 11
Політика 2020-05-06T10:00:01+03:00
Українські Новини
Україна майже два місяці на карантині. Скільки залишилося до його закінчення

Україна майже два місяці на карантині. Скільки залишилося до його закінчення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 56-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 16 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві кав'ярням дозволили працювати "на винос".

Також 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

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