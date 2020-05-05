В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО

В той час, як раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обмінювати 50-100 беркутівців на одного українського військового, станом на 30 квітня, в полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає "Радіо Свобода".

При цьому у відомстві зазначили, що список осіб формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

Тим часом, нещодавно пройшов черговий етап обміну утримуваними особами, в результаті якого вдалося звільнити 20 українців.