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05 травня 2020, вівторок, 23:19 13
Силові структури 2020-05-06T01:00:02+03:00
Українські Новини
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО

В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО

Надежда Комендантова
СБУ, ОРДЛО, полонені, Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

В той час, як раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обмінювати 50-100 беркутівців на одного українського військового, станом на 30 квітня, в полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає "Радіо Свобода".

При цьому у відомстві зазначили, що список осіб формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

Тим часом, нещодавно пройшов черговий етап обміну утримуваними особами, в результаті якого вдалося звільнити 20 українців.

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