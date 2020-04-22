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  • За одного нашего военного я бы отдал 50 беркутовцев, — Зеленский рассказал, на что готов при обмене пленными
22 апреля 2020, среда, 22:09 17
Президент 2020-04-22T22:10:07+03:00
Українські Новини
За одного нашего военного я бы отдал 50 беркутовцев, — Зеленский рассказал, на что готов при обмене пленными

За одного нашего военного я бы отдал 50 беркутовцев, — Зеленский рассказал, на что готов при обмене пленными

Кира Молчанова
Беркут, обмен пленными, Украинские военнопленные, Владимир Зеленский, Экс-беркутовцы
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

На фоне того, что недавно прошел очередной этап обмена удерживаемыми лицами, в результате которого удалось освободить 20 украинцев, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменивать 50-100 беркутовцев на одного украинского военного.

Об этом он сказал в фильме Год президента Зеленского, который транслировался на телеканале "Украина".

"Я считаю, и со мной могут не согласиться многие из украинцев, но я уверен, что я прав, за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев. Для меня ценнее возвращать наших героев. А для меня они все герои, которые защищали Украину и защищают Украину. И те, кого мы вернули, они продолжают защищать Украину, и это и есть наше сокровище", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.

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