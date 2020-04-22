За одного нашего военного я бы отдал 50 беркутовцев, — Зеленский рассказал, на что готов при обмене пленными

На фоне того, что недавно прошел очередной этап обмена удерживаемыми лицами, в результате которого удалось освободить 20 украинцев, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменивать 50-100 беркутовцев на одного украинского военного.

Об этом он сказал в фильме Год президента Зеленского, который транслировался на телеканале "Украина".

"Я считаю, и со мной могут не согласиться многие из украинцев, но я уверен, что я прав, за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев. Для меня ценнее возвращать наших героев. А для меня они все герои, которые защищали Украину и защищают Украину. И те, кого мы вернули, они продолжают защищать Украину, и это и есть наше сокровище", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.