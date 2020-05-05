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05 травня 2020, вівторок, 22:08 3
Суспільство 2020-05-05T22:08:53+03:00
Українські Новини
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня

У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня

Елена Новикова
Карантин, громадський транспорт, карантин у Дніпрі, Послаблення карантину
Громадський транспорт
Громадський транспорт

З вівторка, 12 травня, у Дніпрі відновлюється робота всього електротранспорту і 39 автобусних маршрутів у зв'язку з відміною частини обмежувальних заходів карантину. Про це заявив директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

Так, повідомляється, що для проїзду необхідно буде мати спецбилет, засоби захисту і посвідчення особи.

"Для користування міським транспортом необхідно мати спеціальний квиток, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту (маску і рукавички). Також з 12 травня відновлюється плата за проїзд згідно із встановленим тарифом. У зв'язку з ослабленням карантину, яке анонсували в уряді, транспортом користуватися і представники бізнесу. Які саме це будуть категорії, буде зрозуміло, коли Кабмін опублікує постанову", - зазначив Ігор Маковцев.

Перевезення будуть відбуватися у відповідності з обмеження за кількістю сидячих місць у транспортному засобі.

Крім цього, з 6 травня відкриються додаткові пункти видачі спеціальних квитків:

  1. Самарський райрада, вул. 20-річчя Перемоги, 51;
  2. Новокодацкий райрада, вул. Сергія Нигояна, 77;
  3. "Автотранспортне підприємство 11205", вул. Калинова, 87;
  4. Тролейбусне депо № 2, КП "ДЕЗ", вул. Б. Хмельницького, 31-А.

Час роботи пунктів: понеділок - п'ятниця, з 10:00 до 16:00. Продовжувати видавати спецбилеты будуть і на просп. Яворницького, 75.

Схема руху громадського транспорту в Днипре. Карта: dniprorada.gov.uaСхема руху громадського транспорту в Днипре. Карта: dniprorada.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, Дніпровський метрополітен закритий з 17 березня з 15:00.

Раніше мер міста Борис Філатов заявляв, що з 4 травня можна буде відвідувати зелені зони, які не підпадають під заборону.

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