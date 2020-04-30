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  • С понедельника некоторые зеленые зоны Днипра будут открыты для посещения, – мэр Филатов
30 апреля 2020, четверг, 17:27 118
Политика 2020-04-30T17:27:30+03:00
Українські Новини
С понедельника некоторые зеленые зоны Днипра будут открыты для посещения, – мэр Филатов

С понедельника некоторые зеленые зоны Днипра будут открыты для посещения, – мэр Филатов

Елизавета Кесельман
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Днипро Днепропетровск Фото: Новый Формат
Днипро Днепропетровск Фото: Новый Формат

В Днипре, где 8 апреля закрыли въезд для иногородних автомобилей, мэр города Борис Филатов заявил, что с 4 мая можно будет посещать зеленые зоны, которые не подпадают под запрет Кабинета Министров.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок", - написал он.

Филатов подчеркнул, что в том числе будут доступны для посещений участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих.

Однако, он отметил, что в этих зонах все так же запрещено жарить шашлыки и распивать алкогольные напитки.

Кроме этого, с четверга в городе могут работать не только аптеки, супермаркеты, бакалея, магазины техники, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования.

Также кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away, но без допуска гостей в зал.

При этом мэр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается контролируемой.

По его словам, начиная с 12 мая в зависимости от развития эпидемии и прогнозов в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днипре 17 апреля.

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