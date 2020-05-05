Заходи влади щодо ослаблення карантину невигідні для бізнесу і непродумані, — "Save ФОП"

Голова підприємницького руху "Save ФОП" Доротич вважає заходи влади по ослабленню карантину, які вступлять в дію з 11 травня, мізерними недостатньо продуманими і невигідними для бізнесу.

Про це він повідомив Українським Новинам, передають Українські Новини.

"Рішення недосконале і прийнято знову-таки без нас, без підприємців. Я виступаю за послідовність дій. Економіка зобов'язана діяти. Заходи влади щодо ослаблення карантину я вважаю мізерними. У цьому випадку варто консультуватися з підприємцями. Але наша влада, на жаль, далека від народу", - повідомив Доротич.

Також він вважає, що обмеження потрібно було пом'якшувати з 1 травня дозволити роботу готелів, торгових майданчиків, салонів краси та багато іншого.

З 11 травня, на його думку, варто відновити роботу метро, міського та міжміського транспорту.

"При такому розвитку подій підприємці змогли б привести торгові точки в порядок, відновити роботу в колишньому режимі. А з 11 травня з'явилася б можливість транспортних перевезень. Це важливо, оскільки економіка нічого не варто без транспорту", - зазначив Доротич.

Крім того, він вважає, що з 22 травня, дотримуючись правил безпеки, почати роботу кінотеатрів, театрів, галерей тощо, незважаючи на те, продовжать карантин чи ні.

"Save ФОП" всеукраїнський рух, учасники якого виступають за збереження малого та середнього бізнесу за допомогою збереження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Як повідомляли Українські Новини, 4 З 10 лютого 2020 року активісти руху почали акції протесту в містах України для забезпечення оптимальної роботи фізосіб-підприємців. Підприємці розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін.

Раніше "Save ФОП" вимагали зняти карантин з 1 травня.