Фонд ліквідації наслідків коронавірусу відзвітував про закупаки медзасобів в українських та іноземних компаній

Фонд ліквідації наслідків коронавірусу при Офісі Президента закупив медичні засоби в українських компаній на 155,6 млн гривень, в іноземних - на 182,6 млн.

Про це йдеться в оперативному звіті, оприлюдненому заступником керівника Офісу, секретарем координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19 Кирилом Тимошенко, передають Українські Новини.

Всього в фонд надійшло 374 620 348 гривень.

До українських постачання було залучено 12 компаній, зарубіжних - 7.

Для закупівлі необхідних засобів за кордоном був здійснений 21 авіарейс: 17 в Китай і 4 в Корею.

9 з них були оплачені фондом.

Витрати на доставку товару літаками становили 33,6 млн гривень, а на митне оформлення, логістику і вантажні послуги - 286 тис. гривень.

Все було закуплено 1,1 млн респіраторів за середньою ціною 74,3 гривні за штуку і 50 тис. захисних щитків за 46,8 гривень, 60 тис. захисних окулярів 111,5 гривень, 6,4 млн одноразових рукавичок по 3 гривні і 22 тис. багаторазових по 25 гривень, 173 тис. костюмів біозахисту за 416,2 гривні та 12 тис. багаторазових біокостюмів по 1 тис. гривень.

Також було закуплено 100 тис. ПЛР-тестів за 231,2 гривні, 600 тис. наборів реагентів по 58 гривень, 150 тис. експрес-тестів на 173 гривні і 21,5 тис. термометрів по 17,7 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.

Тим часом, з бюджету на боротьбу з COVID-19 вже витрачено більше 1,3 млрд гривень — близько 500 млн з державного та понад 800 млн з місцевих. На ці гроші закупили тільки медичні засоби.