"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19

В то время, как Кабмин утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом, из бюджета на борьбу с COVID-19 уже потрачено больше 1,3 млрд гривен — около 500 млн из государственного и более 800 млн из местных. На эти деньги закупили только медицинские средства.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на базу данных Счетной палаты.

Так, сообщается, что большая часть всех платежей - это небольшие суммы по несколько тысяч гривен (это, преимущественно, заказы больниц на защитные маски, костюмы и дезинфекцию), но есть и миллионные перечисления.

Самыми крупными плательщиками за товары и услуги, связанные с коронавирусом, оказались структуры МВД — Центр обслуживания подразделений Национальной полиции и центральный госпиталь МВД. В общей сложности они потратили больше 250 млн гривен, то есть, 20% всего бюджета страны, выделенного на борьбу с коронавирусом.

Первая десятка получателей платежей из бюджета, согласно данным Счетной палаты, выглядит так:

КНПО "Форт" — 132,7млн ООО "Мрія медікал" — 51,15 млн ООО Технополис 15" — 46,49 млн ООО "Медсервис групп" —17,25 млн ООО "Медтехника — Кривой Рог" — 17,25млн ООО "Софимед" — 14 млн ООО "Медгарант" — 13, 95 млн ООО "МК - Медгрупп" — 12,5 млн ООО "Tи энд Ай Партнери" — 12 млн ООО "Оптимед сервис" — 11,9 млн

На первом месте в этом списке транзакция почти на 133 млн гривен (10% всего бюджета). Эти деньги Центр обслуживания подразделений Национальной полиции перечислил Казенному научно-производственному объединению "Форт". И, как следует из назначения платежа, это — только предоплата за медицинские перчатки, маски, костюмы и пирометры.

КНПО "Форт" — это государственное предприятие, которые входит в структуру МВД. Согласно данным Youcontrol, основным видом его деятельности является производство оружия и боеприпасов.

Вторая и третья платежки в рейтинге — тоже за ведомством Арсена Авакова.

Центральный госпиталь МВД заказал более чем на 51 млн гривен аппаратов ИВЛ коммерческой фирме ООО "Мрия Медикал" и почти на 46,6 млн гривен защитных масок и костюмов ООО "Технополис 15".

ООО "Мрия Медикал", согласно данным Youcontrol, была создана только в конце января этого года с уставным капиталом в 20 тысяч гривен. Основным видом ее деятельности является "Торговля другими машинами и оборудованием", среди других — оптовая торговля фармацевтической продукцией.

ООО "Мрия Медикал" зарегистрирована на Бардаченко Диану Николаевну. Точно также зовут дочь главного специалиста Госпотребслужбы Украины Николая Бардаченко.

ООО "Технополис 15" имеет в соучредителях кипрскую компанию "Потнеф Энтерпрайзес Лимитед" и ООО "Диеса", то есть, является классической офшоркой

В марте и апреле этого года они получила три заказа от Центрального госпиталя МВД — на поставку оборудования для тестирования на коронавирус, сами тесты (больше 100 тысяч штук), маски (600 тысяч штук), костюмы (10 тысяч штук).

Также сообщается, что в списке получателей денег из бюджета, который выделили на борьбу с коронавирусом, фигурирует и сеть "Эпицентр".

По "Эпицентру" - сотни перечислений на разные суммы, от сотен до десятков тысяч гривен. В общей сложности "Эпицентр" уже продал разного рода товаров от коронавируса на миллионы гривен.

К примеру, Накревицкий сельсовет Волочиского района Хмельницкой области заплатил ООО "Эпицентр К" 8,5 тысяч гривен за дератизацию и дезинфекцию, а Великобайрайкий сельсовет — 2,5 тысячи.

Военно медицинский клинический центр (Винницкая область) заказал "Эпицентру" защитных масок почти на 8 тысяч гривен, а Николаевский Дворец торжественных событий купил экспресс-тестов на 10 тысяч.

По данным Страны, в апреле "Эпицентр" поставлял товары следующим крупным организациям:

Компания "Укрэнерго" - 192 300 масок Віола более чем на 2 600 000 гривен, двумя договорами от 6 и 16 апреля (по 16 и по 12 гривен за штуку). Компания "Укртранснафта" закупила 110 000 масок TM EXPER на 1 700 000 гривен по договору от 14 апреля (по 16,2 гривны за штуку). Нацбанк Украины –75 000 масок Віола почти на 1 200 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,96 за штуку). КП "Киевский метрополитен" - 40 000 масок Віола №50 на более 600 000 гривен по договору от 16 апреля (по 15,88 гривен за штуку). Источник финансирования – собственные средства предприятия. Управление делами Аппарата Верховной Рады – 10 000 масок Віола на почти 170 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,88 гривен за штуку). ЦНАП Голосеевского района Киева - 7800 масок ТМ EXPERT на более 130 000 гривен по договору от 10 апреля (почти по 17 гривен за штуку). Южная региональная служба государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте - 7500 штук масок TM EXPERT на 112 500 гривен по договору от 21 апреля (по 15 гривен за штуку без НДС). Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета города Кропивницкого - 5600 масок TM EXPERT по договору от 14 апреля, а также перчатки, очки и дезинфектант почти на 100 000 гривен; цена одной маски– 15 гривен 30 копеек. Государственная миграционная служба - 2600 масок на 39 000 по договору от 15 апреля; всего масок, перчаток и прочих средств защиты на 102 000 гривен. Но самый крупный контракт, по данным Страны, "Эпицентр" заключил с государственной компанией "Укргазодобыча". Всего было заключено два договора на поставки медицинских товаров на общую сумму почти 58 млн гривен, из которых масок было закуплено на 12,4 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку и 100,6 тыс. китайских экспресс-тестов на коронавирус за 14,2 млн гривен