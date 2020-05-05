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05 травня 2020, вівторок, 17:51 4
Суспільство 2020-05-05T18:00:01+03:00
Українські Новини
Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичної кризи

Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичної кризи

Елена Новикова
Туризм, Карантин, Карантин у Львові, Внутрішній туризм, Міжнародний туризм
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

У Львові розробили план по відновленню індустрії туризму в місті після завершення карантину. Він включає в себе 5 етапів і попередньо охоплює 8 місяців. Про це повідомив заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook.

Всі етапи розписані за умови зменшення динаміки розповсюдження коронавірусу я ослаблення заборон.

Етап 1. Травень

  1. Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування).
  2. Розробка та впровадження нових протоколів в індустрії гостинності (готелі, ресторани, кав'ярні, екскурсії, туристична діяльність, проведення подій).
  3. Часткове відкриття закладів культури по окремим протоколом (музеї).
  4. Запуск рекламний пакетів - для відвідувачів Львова.

Етап 2. Червень

  1. Відновлення планового туризму.
  2. З точки зору гостей - ключовим стане безпека подорожей і цінова політика.
  3. З точки зору малого і середнього бізнесу - робота в нових умовах - нові протоколи - в закладах розміщення, закладах громадського харчування і т. д.
  4. Запуск національної промокампанії - акцент на безпеку відвідування.
  5. Запуск організованою екскурсійної дільності.
  6. Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).

Етап 3. Липень - серпень

  1. Поступове відкриття міжнародного авіасполучення у Львів.
  2. Відкриття додаткових установ для відвідування (центри дозвілля, установи культури).
  3. Промокампанія відновлення і розвитку ділового туризму (пакет супроводу конфренц від конфренц-бюро).

Етап 4. Вересень - жовтень

  1. Можливість проведення щодо дотримання окремого протоколу - подій з обмеженою кількістю людей.
  2. Розвиток можливості організованих групових подорожей.

Етап 5. Листопад - грудень

  1. Розвиток групового організованого туризму.
  2. Дотримання нових протоколів та нових стандартів - стане новою звичайною практикою функціонування установ сфери послуг установ.
  3. Відновлення міжнародного туризму.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зростає попит на внутрішній туризм на літній сезон-2020.

Також в турфірмах прогнозують, куди українці зможуть поїхати після стабілізації ситуації з коронавірусом.

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