Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичної кризи

У Львові розробили план по відновленню індустрії туризму в місті після завершення карантину. Він включає в себе 5 етапів і попередньо охоплює 8 місяців. Про це повідомив заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook.

Всі етапи розписані за умови зменшення динаміки розповсюдження коронавірусу я ослаблення заборон.

Етап 1. Травень

Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування). Розробка та впровадження нових протоколів в індустрії гостинності (готелі, ресторани, кав'ярні, екскурсії, туристична діяльність, проведення подій). Часткове відкриття закладів культури по окремим протоколом (музеї). Запуск рекламний пакетів - для відвідувачів Львова.

Етап 2. Червень

Відновлення планового туризму. З точки зору гостей - ключовим стане безпека подорожей і цінова політика. З точки зору малого і середнього бізнесу - робота в нових умовах - нові протоколи - в закладах розміщення, закладах громадського харчування і т. д. Запуск національної промокампанії - акцент на безпеку відвідування. Запуск організованою екскурсійної дільності. Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).

Етап 3. Липень - серпень

Поступове відкриття міжнародного авіасполучення у Львів. Відкриття додаткових установ для відвідування (центри дозвілля, установи культури). Промокампанія відновлення і розвитку ділового туризму (пакет супроводу конфренц від конфренц-бюро).

Етап 4. Вересень - жовтень

Можливість проведення щодо дотримання окремого протоколу - подій з обмеженою кількістю людей. Розвиток можливості організованих групових подорожей.

Етап 5. Листопад - грудень

Розвиток групового організованого туризму. Дотримання нових протоколів та нових стандартів - стане новою звичайною практикою функціонування установ сфери послуг установ. Відновлення міжнародного туризму.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зростає попит на внутрішній туризм на літній сезон-2020.

Також в турфірмах прогнозують, куди українці зможуть поїхати після стабілізації ситуації з коронавірусом.