В СБУ испугались собственной смелости по "зеленой энергетике" и спрятали письмо Баканова, которое спокойно дала журналистам Рада

Служба безопасности Украины не стала предоставлять в ответ на информационный запрос копию письма за подписью главы СБУ Ивана Баканова на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в котором рассказывается о рисках для работы объединенной энергетической системы Украины.

При том, что наличие такого письма подтвердила Рада, а также предоставила копию письма в ответ на запрос Українських Новин.

В ответ на запрос редакции в СБУ ответили, что указанного в запросе письма не существует. "Письмо по указанной вами теме не направлялось. В то же время, СБ Украины подготовлено и направлено информирование в адрес органов государственной власти и управления о предпосылках к дестабилизации функционирования ОЭС Украины", - говорится в ответе. Содержащаяся в запросе просьба предоставить копию письма, при этом осталась без удовлетворения.

В самом запросе спрашивалось, направляло ли СБУ в Раду письмо о необходимости перехода к новой конкурентной модели поддержки "зеленой" энергетики путем проведения аукционов по распределению квот? Именно эта тема занимала большую часть письма Баканова на имя Разумкова и была вынесена в его резолютивную часть. По крайней мере, в Раде по указанной в запросе теме четко идентифицировали, о каком именно письме идет речь, и предоставили его в ответ на запрос).

Как сообщали Українські Новини, СБУ попросило Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом свидетельствует письмо главы СБУ Ивана Баканова спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Копию этого письма предоставила Рада в ответ на запрос Українських Новин.

В СБУ отмечают, что за год доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась более чем в 2 раза до 3,6% в общей доле производства электроэнергии, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по "зеленому тарифу", создав дополнительную финансовую нагрузку на рынке электрической энергии.

"По прогнозам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году (производство электроэнергии ВИЭ) составит около 9 млрд кВт-ч электроэнергии, а сумма выплат производителям по "зеленому тарифу" составит более 47 млрд гривен (без НДС), из которых 40 млрд гривен для станций, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, а объем дополнительной надбавки таким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 30 млрд гривен", - подчеркнул в письме Баканов.