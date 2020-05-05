подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 мая 2020, вторник, 16:06 1153 Документ
Силовые структуры 2020-05-05T16:06:54+03:00
Українські Новини
В СБУ испугались собственной смелости по "зеленой энергетике" и спрятали письмо Баканова, которое спокойно дал

В СБУ испугались собственной смелости по "зеленой энергетике" и спрятали письмо Баканова, которое спокойно дала журналистам Рада

Ирина Дорофейчук
СБУ, Электроэнергия, зеленый тариф, Верховная Рада Украины, Зеленая энергетика, Дмитрий Разумков, Иван Баканов
Служба безопасности Украины (иллюстрация). Фото: 112.ua
Служба безопасности Украины (иллюстрация). Фото: 112.ua

Служба безопасности Украины не стала предоставлять в ответ на информационный запрос копию письма за подписью главы СБУ Ивана Баканова на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в котором рассказывается о рисках для работы объединенной энергетической системы Украины.

При том, что наличие такого письма подтвердила Рада, а также предоставила копию письма в ответ на запрос Українських Новин.

В ответ на запрос редакции в СБУ ответили, что указанного в запросе письма не существует. "Письмо по указанной вами теме не направлялось. В то же время, СБ Украины подготовлено и направлено информирование в адрес органов государственной власти и управления о предпосылках к дестабилизации функционирования ОЭС Украины", - говорится в ответе. Содержащаяся в запросе просьба предоставить копию письма, при этом осталась без удовлетворения.

В самом запросе спрашивалось, направляло ли СБУ в Раду письмо о необходимости перехода к новой конкурентной модели поддержки "зеленой" энергетики путем проведения аукционов по распределению квот? Именно эта тема занимала большую часть письма Баканова на имя Разумкова и была вынесена в его резолютивную часть. По крайней мере, в Раде по указанной в запросе теме четко идентифицировали, о каком именно письме идет речь, и предоставили его в ответ на запрос).

Как сообщали Українські Новини, СБУ попросило Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом свидетельствует письмо главы СБУ Ивана Баканова спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Копию этого письма предоставила Рада в ответ на запрос Українських Новин. 

В СБУ отмечают, что за год доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась более чем в 2 раза до 3,6% в общей доле производства электроэнергии, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по "зеленому тарифу", создав дополнительную финансовую нагрузку на рынке электрической энергии.

"По прогнозам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году (производство электроэнергии ВИЭ) составит около 9 млрд кВт-ч электроэнергии, а сумма выплат производителям по "зеленому тарифу" составит более 47 млрд гривен (без НДС), из которых 40 млрд гривен для станций, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, а объем дополнительной надбавки таким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 30 млрд гривен", - подчеркнул в письме Баканов.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ Электроэнергия зеленый тариф Верховная Рада Украины Зеленая энергетика Дмитрий Разумков Иван Баканов

Парикмахерские и летние кафе открывают, но каранти...
НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на элект...
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого ...
Бойко назвал унижением народа отказ Рады празднова...
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Власти готовятся открыть метро в июне
Новости
Суд заочно арестовал Януковича. Это позволит начать экстрадицию 16:15
Из-за мирового кризиса работники из Украины стали чрезвычайно востребованными, - Шмыгаль 16:13
С начала карантина специалисты ЦОК "Днепропетровскгаза" проработали 97 тыс.обращений 16:06 Пресс-релиз
В СБУ испугались собственной смелости по "зеленой энергетике" и спрятали письмо Баканова, которое спокойно дала журналистам Рада 16:06 Документ
Зеленский оставил Кучму главой нового состава делегации Украины на переговорах в Минске 15:49
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция 07:00 Инфографика
больше новостей
В Киеве открылись три рынка, 6 мая откроются еще два, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok