Індія передала Україні таблетки з гідроксихлорохіном як гумдопомогу для боротьби з коронавірусом

Індія передала Україні 30 тис. пігулок противірусного препарату з гідроксихлорохіном в якості гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно отримав від Посла Республіки Індія Партха Сатпатхи партію препарату з гідроксихлорохіном, яку Уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу. Подальший розподіл партії в 30 000 таблеток серед українських медичних установ та контроль їх застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я України", - сказано в ньому.

Також уряд Індії надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіна для потреб українського МОЗ.

"Ефективність препаратів гідроксихлорохіна в лікуванні хворих COVID-19 в даний час ретельно вивчається в багатьох країнах, зокрема в США та країнах ЄС. Урядом Республіки Індія встановлено обмеження на експорт препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохіна. Окремі дозволи надаються на його придбання у певній кількості або на безкоштовну передачу дружнім країнам у якості гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

У складі індійської гумпомощи в Україну прибула на безкоштовній основі також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго.

Міністр зазначив, що цей крок посилює партнерство між двома державами, а посол - що він демонструє високий рівень індійсько-українського співробітництва.

Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Об'єднані Арабські Емірати відправили Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Крім того, у квітня Україна відправляла в Італію бригаду з 20 медиків та медичні спиртові дезінфектори в рамках надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусом.