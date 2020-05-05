Тариф на екстрену допомогу при COVID-19 становить 12,1 тис. гривень/місяць

Тариф на екстрену допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19 становить 12 164 гривні на місяць в той час, як для лікарень, які приймають хворих з коронавірусом, планували впровадити окремий пакет оплати послуг за системою медгарантій.

Про це сказано в постанові Кабінету Міністрів №331 від 24 квітня, передають Українські Новини.

Цією постановою уряд затвердив пакети фінансування для лікарень, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію.

Перший пакет - це стаціонарна допомога для хворих, другий пакет - екстрена медична допомога пацієнтам із підозрою і встановленим захворюванням, третій - медична допомога, яка надається мобільними медбригадами, і четвертий - стаціонарна допомога при коронавірусній хворобі, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня (лікарні, які не визначені лікарнями "першої хвилі", проте все ж лікували пацієнтів із коронавірусом).

"Тариф на медичні послуги зі стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, встановлюється як глобальна ставка на місяць, розрахована принаймні комбінація ставки на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, яка становить 498 325,65 гривні, і ставки на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії, яка становить 171 167,83 гривень", - сказано в документі.

Фактична вартість послуг за першим пакетом розраховується з урахуванням кількості апаратів штучної вентиляції легень у медичній установі, кількості нових випадків захворювання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, навантаження на відділення інтенсивної терапії та з урахуванням інших факторів.

"Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць, розрахована на основі базової капітаціонной ставки за готовність надати екстрену медичну допомогу і становить 12 163,64 гривні", - сказано про тариф у другому пакеті.

При цьому фактична вартість послуг екстреної медичної допомоги розраховується як добуток тарифу і кількості пацієнтів з COVID-19, підтвердженим протягом відповідного звітного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

"Тариф на медичні послуги, що надаються мобільними бригадами, визначається як глобальна ставка на місяць, яка розраховується на основі ставки на медичну послугу і становить 50 942,05 гривні", - сказано про тариф у третьому пакеті.

Фактична вартість послуг мобільних бригад на місяць розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров'я на дату подання звіту, тарифу на медичні послуги, що надаються мобільними бригадами, і коефіцієнту навантаження мобільних бригад.

Згідно з документом, при відборі 150 і більше проб на місяць у розрахунку на 1 бригаду для аналізу на коронавірусну інфекцію коефіцієнт навантаження приймається за 1, при відборі 100-150 проб - за 0,75, при відборі 50-100 проб - за 0,5 і при відборі менше 50 проб - за 0,25.

"Тариф на медичні послуги зі стаціонарної медичної допомоги пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року, визначається як глобальна ставка за період з 1 по 30 квітня 2020 і становить 271 932,48 гривні", - сказано про тариф у четвертому пакеті.

При цьому до тарифу застосовуються коригуючі коефіцієнти залежно від кількості пацієнтів із захворюванням: 1,2 - до 10 пацієнтів, 1,7 - від 11 до 20 пацієнтів, 2,1 - від 21 до 30 пацієнтів, 3,5 - більше 31 пацієнта.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я не прокоментували особливості запуску з 1 квітня другого етапу медичної реформи в умовах пандемії коронавірусу.

Також МОЗ опублікувало список медичних посад, яким належить доплата.