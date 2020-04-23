Для больниц, принимающих больных с коронавирусом, внедрят отдельный пакет оплаты услуг по системе медгарантий

Министерство здравоохранения намерено внедрить отдельный пакет оплаты услуг по системе медицинских гарантий для больниц, принимающих больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы рассматриваем все вопросы относительно медреформы. Внедряем новый пакет COVID, который будет финансироваться для учреждений, которые предоставляют медицинскую помощь для больных с коронавирусной болезнью", - сказал он.

Ляшко отметил, что по состоянию на текущий момент министерство будет наблюдать за работой реформы, а уже потом будет инициировать коррективы в зависимости от результатов.

По словам замминистра, в период карантина больницы, в которых медпомощь предоставляется только в неотложных случаях, будут получать базовое финансирование от Национальной службы здоровья.

"Поэтому ни сокращения врачей, ни уменьшения зарплат не должно произойти", - прокомментировал он.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав намерен жестко реагировать на случаи увольнения медперсонала и уменьшения зарплат в больницах.

Как сообщали Українськi Новини, МОЗ опубликовал список медицинских должностей, которым полагается доплата.

1 апреля была запущена программа медицинских гарантий.

Этот этап медреформы изначально должен был начаться 1 января 2020 года, однако был отсрочен Верховной Радой.