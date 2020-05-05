З початку карантину статус безробітного отримали 166 тис. осіб

166 тис. осіб отримали статус безробітного з початку карантину, який продовжили до 22 травня. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передають Українські Новини. "За період карантину, тобто з 12 березня, зареєстрованих у нас нових 166 тис. безробітних людей", - сказала вона. Жовтяк зазначила, що лідерами за кількістю безробітних є Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.Також, з її слів, з початку карантину було надано допомогу по безробіттю в розмірі 2,3 млрд гривень, що приблизно на 40% більше розміру допомоги за аналогічний період минулого року.У повідомленні пресслужби Державної служби зайнятості зазначається, що забезпечена можливість подачі заяв на отримання статусу безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно.Також підвищено з 650 до 1 000 гривень мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення.Крім цього, зареєстрованим у Держслужбі зайнятості безробітним допомога призначається з першого дня отримання статусу, навіть тим, хто був звільнений у період карантину за власним бажанням.Наголошується також, що роботодавці (малий і середній бізнес), які зупинили або обмежили свою діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.У повідомленні також зазначається, що станом на 4 травня кількість безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, становить 456,8 тис. людей, що на 148,5 тис., або 48% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис.).Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року. Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у квітні було зареєстровано 100 тис. безробітних.Крім того, як оформити допомогу по частковому безробіттю у вісім кроків: детальна інструкція.