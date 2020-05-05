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05 травня 2020, вівторок, 14:45 12
Суспільство 2020-05-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
З початку карантину статус безробітного отримали 166 тис. осіб

З початку карантину статус безробітного отримали 166 тис. осіб

Валерия Драгомирова
Карантин, безробіття, Карантин в Україні
Безробіття. Фото: mirperemen.net
Безробіття. Фото: mirperemen.net

166 тис. осіб отримали статус безробітного з початку карантину, який продовжили до 22 травня.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомила тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передають Українські Новини.

"За період карантину, тобто з 12 березня, зареєстрованих у нас нових 166 тис. безробітних людей", - сказала вона.

Жовтяк зазначила, що лідерами за кількістю безробітних є Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.


Також, з її слів, з початку карантину було надано допомогу по безробіттю в розмірі 2,3 млрд гривень, що приблизно на 40% більше розміру допомоги за аналогічний період минулого року.

У повідомленні пресслужби Державної служби зайнятості зазначається, що забезпечена можливість подачі заяв на отримання статусу безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно.

Також підвищено з 650 до 1 000 гривень мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення.

Крім цього, зареєстрованим у Держслужбі зайнятості безробітним допомога призначається з першого дня отримання статусу, навіть тим, хто був звільнений у період карантину за власним бажанням.

Наголошується також, що роботодавці (малий і середній бізнес), які зупинили або обмежили свою діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

У повідомленні також зазначається, що станом на 4 травня кількість безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, становить 456,8 тис. людей, що на 148,5 тис., або 48% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис.).

Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у квітні було зареєстровано 100 тис. безробітних.

Крім того, як оформити допомогу по частковому безробіттю у вісім кроків: детальна інструкція.

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