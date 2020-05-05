39% українців вважають, що святкувати потрібно і День пам'яті 8 травня, День перемоги - 9 травня

Поки в 2020 році масові заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть через карантину, який продовжили до 22 травня, 39,1% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва вважають, що Україна повинна святкувати День пам'яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Так, 39,1% опитаних вважають, що варто святкувати обидві дати, 32% - варто святкувати тільки День перемоги 9 травня, 14,3% - тільки День пам'яті 8 травня, 9,2% - байдуже, 5,4% - не змогли відповісти. Також 32,2% респондентів вважають, що День перемоги - це, насамперед, святкування перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та вкладу в неї українського народу, 52,5% - вважають, що це святкування перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні, 6% - вважають цей день додатковою можливістю відпочити і провести час з друзями і рідними, 9,3% - не змогли відповісти. Опитування проводилося з 17 по 22 квітня на всій підконтрольній території Україні методом САТІ (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%. Нагадаємо, 14 березня Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило, що буде святкувати День Перемоги, незважаючи на заяву міністра Пристайко про зворотне. 29 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня. "наша Позиція залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня", - сказав Пристайко.