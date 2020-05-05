39% українців вважають, що святкувати потрібно і День пам'яті 8 травня, День перемоги - 9 травня

Поки в 2020 році масові заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть через карантину, який продовжили до 22 травня, 39,1% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва вважають, що Україна повинна святкувати День пам'яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 39,1% опитаних вважають, що варто святкувати обидві дати, 32% - варто святкувати тільки День перемоги 9 травня, 14,3% - тільки День пам'яті 8 травня, 9,2% - байдуже, 5,4% - не змогли відповісти.

Також 32,2% респондентів вважають, що День перемоги - це, насамперед, святкування перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та вкладу в неї українського народу, 52,5% - вважають, що це святкування перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні, 6% - вважають цей день додатковою можливістю відпочити і провести час з друзями і рідними, 9,3% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 17 по 22 квітня на всій підконтрольній території Україні методом САТІ (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.