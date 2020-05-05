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05 травня 2020, вівторок, 12:59 12
Суспільство 2020-05-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
Під час карантину кількість безробітних збільшилася вдвічі. Де знайти роботу під час пандемії

Під час карантину кількість безробітних збільшилася вдвічі. Де знайти роботу під час пандемії

Ирина Николенко
Карантин, робота, пошук роботи, Коронавірус, Допомога по безробіттю
Безробіття. Фото: kyiv.ridna.ua
Безробіття. Фото: kyiv.ridna.ua

Під час карантину через коронавірус, який продовжили до 22 травня, в Україні вдвічі збільшилась кількість безробітних за цей період. Про це повідомила прес-служба Державного центру зайнятості, передають Українські Новини.

Нині в Державному центрі зайнятості зареєстровано 456,8 тисяч осіб, що на 48% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З початку карантину статус безробітного отримали майже 156 тисяч українців.

Також в повідомленні Центру зайнятості зазначається, що через карантин кількість вакансій зменшилась до 53 тисяч, а це майже на 60% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Зараз є вакансії від роботодавців:

  • Шукають працівників у сферу сільського та лісового господарства, це пов'язано з початком сезонних робіт. На роботу потрібні: трактористи, агрономи, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва та інші.
  • Є вакансії у сфері торгівлі та послуг, яким дозволено працювати під час карантину. Шукають продавців продовольчих товарів, касирів, кухарів, прибиральників, робітників з благоустрою.
  • Роботодавці пропонують роботу в сфері логістики. Потрібні кур'єри, водії, вантажники, підсобні робітники, укладальники-пакувальники, завідувачі складу.
  • Шукають працівників у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги: медична сестра, соціальний працівник.
  • У сфері забезпечення правопорядку шукають охоронців і сторожів.
  • Також шукають фахівців з досвідом роботи: бухгалтерів, лікарів, обліковців.
  • Вакансії є і для кваліфікованих робітників: електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

У Державному центрі зайнятості нагадують, що під час карантину діє спрощена процедура реєстрації і отримання допомоги по безробіттю. У зв'язку з цим збільшилася кількість українців, охочих скористатися послугами працевлаштування.

Подати заяву на отримання статусу безробітного можна дистанційно і через додаток "Дія". Мінімальний розмір допомоги збільшено з 650 до 1000 грн під час карантину та упродовж 30 днів після його завершення.

Тим, хто зареєструвався у Службі зайнятості, допомога призначається з першого дня отримання статусу безробітного, а також тим, хто звільнився за власним бажанням при введенні карантину.

Роботодавці малого і середнього бізнесу, які через карантин змушені були зупинити або скоротити свою діяльність, також можуть отримати часткову допомогу для виплати заробітної плати працівникам.

Раніше Українські Новини повідомляли, як оформити допомогу по частковому безробіттю у Державному центрі зайнятості. За 2 тижні карантину кількість безробітних збільшилася на 50 тисяч чоловік.

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