Позитивний ПЛР-тест на COVID-19 виявився у 12% протестованих киян

У 12% перевірених тестами методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) киян позитивний результат на коронавірус.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З усіх відібраних зразків (для ПЛР-тестів) позитивний результат дають приблизно 12% зроблених тестів", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що на даний момент у Києві працює 28 мобільних бригад медиків, які виїжджають до людей для збору зразків.

Всього мобільні бригади відібрали понад 7 тис. зразків біоматеріалу у киян з підозрою на коронавірус, зокрема, 260 зразків за останню добу.

Кличко зазначив, що ПЛР-тести досліджують у 4 лабораторіях Києва, але їх кількості не вистачає.

За його словами, Київ очікує поставку наступної партії цих тестів.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня було проведено 5,3 тис. досліджень на коронавірус методом ПЛР.

Моз заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса.